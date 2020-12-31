BEÜ, TÜBİTAK'ın "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"nde en iyiler arasında yer aldı
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BEÜ, TÜBİTAK'ın "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"nde en iyiler arasında yer aldı

31.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:24
BEÜ, TÜBİTAK'ın

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji ve Tarih Bölümleri, TÜBİTAK'ın "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"nde en iyiler arasında yer aldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji ve Tarih Bölümleri, TÜBİTAK'ın "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"nde en iyiler arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığının "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020" raporunu yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmada 131 alt araştırma alanına yer verildi. Analize tabi tutulacak araştırma alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri dikkate alınarak oluşturuluyor. TÜBİTAK tarafından yayınlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasına göre üniversitemizin Arkeoloji ve Tarih Bölümleri Türkiye'de en yetkin bölümler arasındaki yerini aldı. Bunun yanı sıra Arkeoloji ve Tarih bölümleri Üniversitemiz bünyesindeki bölümler arasında en başarılı iki bölüm oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, çalışmada başarı elde eden bölüm başkanlarını makamında ağırladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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