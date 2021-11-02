BEÜ'de TEKMER koordinasyon toplantısı yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hayata geçirilen Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) koordinasyonunda istişare toplantısı düzenlendi.

BEÜ'de yapılan açıklamada, öğrencilerin girişimci ruhunun harekete geçirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) KOBİ'lerin isteklerine daha hızlı cevap verilmesi ve fikrin ticarileştirilmesi amacıyla TEKMER projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Toplantının, TEKMER koordinasyonunun Yazılım Hareketi Koordinatörlüğü üyeleri ve bilgisayar mühendisliği bölümü akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, TEKMER bünyesinde faaliyet gösterecek şirketlerin ihtiyaçlarına göre yazılım dersleri ve kurslarının planlanması kararlaştırıldı. Yetiştirilecek yazılımcılar içinden iş kurma fikri üretenlere gerekli kolaylıkların sağlanması hususunda mutabık kalındı. Yazılım, nano teknoloji, yenilenebilir enerji temalarında faaliyet gösterecek olan TEKMER, fikir aşamasından patente, girişimcilikten uluslararasılaşmaya kadar değer zincirinin tüm halkalarını desteklemeyi hedefliyor."

Toplantıya, TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto, İletişim Yazılım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, BEÜ akademisyenleri Doç. Dr. Yusuf Çınar, Doç. Dr. Musa Çubuk ile Dr. Öğretim üyeleri Kubilay Demir, Vedat Tümen, Ayşe Saliha Sunar, Erdal Akın ve Mehmet Emin Bakır katıldı.

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