BEÜ'de Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söylesi gerçekleşti - Haberler

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BEÜ'de Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söylesi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BEÜ'de Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söylesi gerçekleşti

Bülent Ecevit Üniversitesi faaliyet gösteren Sosyal Politika Topluluğu tarafından Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söyleşi gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi faaliyet gösteren Sosyal Politika Topluluğu tarafından Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söyleşi gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesinde faaliyet gösteren Sosyal Politika Topluluğu tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söyleşi düzenlendi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu'nun konuk olduğu söyleşiye yoğun katılım sağlandı. Covid-19 Salgını Sürecinde Kadın Emeği ve Sosyal Politika temalı söyleşide, Prof. Dr. Kağnıcıoğlu, Türkiye'de ve dünyada ücretli ve ücretsiz kadın emeğinin pandemi sürecinde artan yükü ile çalışma hayatında cinsiyet temelli eşitsizlikler üzerinde durarak sosyal politika önerileri sundu.

Sunumun ardından katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde soru-cevap aşamasına geçildi. Prof. Dr. Kağnıcıoğlu'na teşekkür plaketini ve Zonguldak anısı olarak madenci heykelini ZBEÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sadık Kılıç'ın takdimiyle program sona erdi. - ZONGULDAK

BEÜ'de Kadın Emeği ve Sosyal Politika Temalı söylesi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Politika, Yerel, Haberler

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