Betonda domates
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Betonda domates

23.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:31

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren et entegre tesisinde 30 santimetrelik betonda yetişen fide görenleri şaşırtıyor.

Betonda domates

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren et entegre tesisinde 30 santimetrelik betonda yetişen fide görenleri şaşırtıyor. Et entegre tesisinde üzerinde toprak bulunmayan betonda işçilerin yedikleri organik domatesten düşen tohum büyüyerek domates vermeye başladı. Üzerinde ikisi kızarmış halde 5 tane domates bulunan fideye işçiler ve oraya kesim için gelenler gözü gibi bakıyor.

Et entegre tesisine yıllardır hayvan getirerek kesimini gerçekleştiren Fatih Mete Ezginer betonda büyüyerek meyve vermeye başlayan domates fidesinin bir mesaj içerdiğini söyledi. Ezginer topraksız, susuz ve ilaçsız halde büyüyerek domates veren fidenin Allah'ın bir lütfu olduğunu ifade etti. Ezginer, "Rabbim isterse taştan çıkarır domatesi, rabbim istemezse düz ovada ot bile bitmez" dedi.

Fatih Mete Ezginer: "Topraksız susuz domates yetişiyor"

Kepsut yakınlarındaki bir et entegre tesisine müşteri olarak geldiğini ve burada betonda yetişen domates fidesini gördüğünü ifade eden Fatih Mete Ezginer, "Balıkesir'de hayvancılıkla uğraşıyorum. Gördüğünüz tesise de ara sıra hayvan getirip kestiriyoruz. Biz bu tesise gelip giderken 30 santimetrelik betonda bir fide yetiştiğini gördüm. Kendi kendime Allah'ın işine bak, betonun arasında fide var dedim. Buraya gelip gittikçe bizim fidemiz büyüdü derken son gördüğünüz hali aldı. Hatta şu an meyvelerimiz de var, domateslerimiz de var. Fidedeki domatesler kızarmaya başladı. Tabi daha tadına bakmadık. Betonda yetişen domatesin sulanıp sulanmadığın burada çalışan arkadaşlara sordum, hayır sulamıyoruz dediler. İlaç da atmadıklarını söylediler. Yani Cenab-ı Allah ilaçsız, susuz bunu bu hale getirebiliyor. Köylü vatandaşımız da tarlasında atmadığı zirai ilaç yok, sulamadığı zaman yok, yine de hastalıktan, marazdan kurtulamıyorlar. Burada kıssadan hisse var, bir mesaj var. Rabbim isterse taştan çıkarır domatesi, rabbim istemezse düz ovada ot bile bitmez" diye konuştu.

Çalışanlar bir anlam veremiyor

Tesiste çalışanlar da domates fidesinin oraya nasıl geldiğini ve nasıl büyüdüğüne bir anlam veremediklerini ifade ederek, "Biz burada öğle aralarında yemek yediğimiz zaman genelde organik domates yiyoruz. Buradan düşen tohum taneleri betonun arasına kaçmış ve burada da fidan büyüyüp çıkmış" ifadelerini kullandı.

Gözleri gibi bakıyorlar

Et entegre tesisinde bulunan bir alanda yaklaşık 30 santimetrelik atılan beton üzerinde kendiliğinde yetişen domates fidesinde ikisi kırmızı halde toplamda 5 adet meyve bulunuyor. Gerek işçiler gerekse de oraya müşteri olarak gelenler domates fidesine gözü gibi bakarken, domates fidesinin topraksız, susuz ve ilaçsız nasıl meyve verdiğine bir anlam vermediklerini ifade ediyorlar. Domates fidesinin yetiştiği beton zemin üzerinde ayrıca oluşan bir kovukta az bir toprakla buluşan kabak çiçeği bitkisinin de boy attığı görülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Angela Merkel Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Babel Can Bartu Tisserand Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Betonda domates - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 09:38:33. #1.15#
title