Beton mikseri 20 metreden uçtu, sürücü öldü
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Beton mikseri 20 metreden uçtu, sürücü öldü

08.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:25
Beton mikseri 20 metreden uçtu, sürücü öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı beton mikseri, 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı beton mikseri, 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtu. Beton mikserinin sürücüsü Necati Vardar (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Deretürbelinas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton boşaltmak için inşaat alanına geri manevra yapan Necati Vardar'ın kullandığı 07 ANU 871 plakalı beton mikseri sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtu. Kazayı görenler sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen ekipler sürücü Necati Vardar'ın aracın içerisinde sıkıştığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Vardır'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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