Beta Virüsü nedir? Beta Virüsü neden oluşur, nasıl geçer?

Beta virüsü, halk dilinde Beta mikrobu adı ile bilinmektedir. Daha çok kalabalık ya da kapalı ortamların içerisinde sık sık zaman geçiren çocuklarda görülmektedir. Çocuklu annelerin korkulu rüyalarından birisi de bu virüstür. 7- 14 yaş arası çocuklarda çok sık görülen Beta virüsü dikkate alınması gereken bir durumdur. Peki, Beta Virüsü nedir? Beta Virüsü neden oluşur, nasıl geçer?

Beta virüsü, halk dilinde Beta mikrobu adı ile bilinmektedir. Daha çok kalabalık ya da kapalı ortamların içerisinde sık sık zaman geçiren çocuklarda görülmektedir. Çocuklu annelerin korkulu rüyalarından birisi de bu virüstür. 7- 14 yaş arası çocuklarda çok sık görülen Beta virüsü dikkate alınması gereken bir durumdur. Peki, Beta Virüsü nedir? Beta Virüsü neden oluşur, nasıl geçer? İşte detaylar haberimizde…

BETA VİRÜSÜ NEDİR?

Beta virüsü, kış mevsiminde ya da mevsim geçişlerinde çok sık bir şekilde görülen, halk dilinde Beta mikrobu olarak bilinen mikroorganizma, boğazın içerisinde iltihaba neden olan bir tür bakteridir. Ateşi ve boğaz ağrısı şikayetleri olan çocukların neredeyse yüzde 10 ile 15'inde A grubu Beta Hemolitik Stroktokok bakterisi vardır. Beta mikrobuna bağlı şekilde bademcikleri iltihap kapan çocuklar, bu hastalığı bir başkasına da geçirebilirler. Bununla beraber Beta virüsü bulaşıcı bir hastalıktır.

NEDEN OLUŞUR?

Beta virüsü olarak bilinen bu mikroorganizma, boğaz içerisinde iltihaplanma yapan bir tür bakteridir. Bu virüs; burun yolundan sinüs kanallarına, oral yolla da boğaza ve oradan akciğerlere kadar inebilen bir virüstür. Bu yüzden de oldukça ciddi bir enfeksiyona sebebiyet verir.

Ateş ve boğaz ağrısı şikayeti bulunan çocukların neredeyse yüzde 10 ile 15'inde A grubu beta hemolitik streptokok bakterisi vardır. Bu da iltihaplanmaya neden olur. Beta virüsüne bağlı şekilde bademcikleri iltihap kapan çocuklar, hastalığı bir başka kişiye de bulaştırabilirler. Virüsün herhangi bir aşısı yoktur. Tedavisi yapılmayan beta virüsü; artrit, kalp romatizması, nefrit gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olacaktır. Bununla beraber tedavinin aksatılmadan yapılması, kişinin sağlığı açısından çok önemlidir.

BETA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Beta virüsünün, yakın çevrede olması, virüsün bulaşma ihtimalini arttıracaktır. Böyle bir durumda, aynı ortamda bulunmaktan kaçınmak oldukça doğru olacaktır. Bilhassa kış mevsiminde çocukların çok soğuk içecekleri ve yiyecekleri tüketmesi önlenmelidir. Otobüs, sinema, okul gibi kalabalık ve kapalı olan ortamlar, beta virüsünün bulaşması konusunda oldukça elverişli sahalardır. Bu sahalardan hastalık bulaşmaması adına, çocuklara düzenli olarak el yıkama alışkanlığı öğretilmelidir. Bu sayede Beta virüsünün bulaşması en üst seviyede önlenecektir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beta virüsü, sağlıklı olan kişilerde bulunmaz. Fakat Beta virüsü bulaşan bireylerde görülecek olan belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Kötü çıkan ağız kokusu,

- Yutkunma zorluğu,

- Beslenme zorluğu,

- Vücudun belli yerlerinde ağrı,

- Titreme,

- Yüksek ateş,

- İştahın azalması,

- Karın bölgesinde ağrı,

- Küçük dilde şişme,

- Bulantı,

- Kusma,

- Bademciklerde kızarma,

- Boğazda kızarıklık şeklinde sıralanabilir. Bu belirtilerin görülmesi Beta virüsünün varlığına işaret ediyor olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kişi, çocuğunun boğazında, bademcik iltihabının bulgularına rastlıyor ise mutlaka olarak doktora götürmesi gerekmektedir. Beta virüsünün tanısı konulduktan hemen sonra yani A Grubu Beta hemolitik streptokok bakterisinin iltihabından şüphe edildiğinde boğaz kültürü yapılmaktadır. Yapılan bu boğaz kültüründe Beta mikrobunun üremesi bulunuyor ise, hangi antibiyotiklerin kullanılması gerektiği tespit edilir. Kişinin çocuğunda A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabının varlığından emin olunursa, enjeksiyon ya da ağızdan uygulanan antibiyotikle tedavi edilir. Beta virüsünün tedavi süresi yaklaşık olarak 10 gündür. Beta virüsünün aşısı yoktur.

BETA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Çocukların Beta virüsünden korunması adına bazı yöntemleri öğrenmesi ve gerçekleştirmesi oldukça önemlidir. Bunlar;

- Çocuklar ellerini sabun ve ılık su ile temizlemelidir. Bunun dışında alkol bazlı el dezenfektanıyla iyice temizlemelidir.

- Enfekte olan bireyler ile yakın temastan kaçınılmalı, hatta gerekirse aynı ortamda bulunulmamalıdır.

- Bol istirahat etmek önemlidir.

- Bol bol sıvı tüketimi yapılmalıdır.

- Kişi ellerini; ağzından ve burnundan uzak tutmalı ve temas ettirmemelidir.

- AVM, otobüs gibi kalabalık ortamlarda bulunulduğu takdirde çok dikkat edilmelidir.

Bu şekilde beta virüsünden korunmak mümkün olabilir.