Beste Kökdemir kimdir? Genç oyuncu, Her Yerde Sen dizisine katıldı!

07.09.2019 16:21

Fox TV'in sevilen dizisi Her Yerde Sen kadrosuna Beste Kökdemir de katıldı. Başrollerinde Aybüke Pusta, Furkan Andıç'ın yer aldığı dizide katılan genç oyuncunun Eylül adlı karaktere hayat vereceği söylendi. Dizinin hayranları bu haber ile birlikte Beste Kökdemir ismini araştırmaya başladı. Peki, Beste Kökdemir kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı?

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993'de Sinop'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan genç oyuncu, istanbul Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünü kazandı. Fakat bir sene sonra bırakıp Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatları bölümüne geçiş yaptı.

Beste Kökdemir, İstanbul'a geldiği zamanda ajanslara fotoğrafını gönderdi. 2012 yılında ise bu çabası sonuç verdi. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu ve İdil Fırat'ın oynadığı Çıplak Gerçek adlı yapımda oynadı. Bu oyunla da oyunculuk hayatı başlamış oldu.

Sonrasında Not Defteri dizisinde zengin aile kızı Selin'i canlandırdı.

2015 yılında ise Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide yer aldı. Burada ise Açelya adlı karakteri canlandırdı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 - Kalbimin Sultanı – Bezmi Alem

2017 - Taş (Suna) (Sinema Filmi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Meleksima Hatun

2015 - Poyraz Karayel 2. sezon (TV Dizisi)

2014 - Not Defteri (Selin) (TV Dizisi)

2013 - Behzat Ç. (TV dizisi)

2012 - Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi)