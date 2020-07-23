BEST A.Ş.'den bir ilk daha
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BEST A.Ş.'den bir ilk daha

BEST A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 2019-2020 I. Faaliyet dönemi ilerleme raporunu yayınladı.

BEST A.Ş.'den bir ilk daha
23.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:46

BEST A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 2019-2020 I. Faaliyet dönemi ilerleme raporunu yayınladı.

BEST - Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye'de kendi sektöründe ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyor.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumlu bir kuruluş olarak iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) I. Faaliyet Dönemine ait İlerleme Durum Bildirim Raporunu Birleşmiş Milletler internet sitesinde yayına aldı. BEST A.Ş. I. Faaliyet Dönemine ait İlerleme Durum Bildirim Raporu'nu şirketin faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladı.

BEST A.Ş. tüm çalışmalarında, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularına yönelik 10 evrensel ilkeye uygun şekilde hareket ediyor. .BEST A.Ş. sözleşmeye taraf olan Türkiye'deki ilk ve tek Transformatör Üreticisi olarak sektördeki sadece teknik değil sosyal öncülüğünü de bir kez daha göstermiş oldu.

BEST A.Ş. attığı imza ve yayınladığı İlerleme Durum Bildirim Raporu ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan ilkeleri, kurumun değerleri ve kültürünün yanı sıra iş süreçlerine de en iyi şekilde uyarlayacağına ve bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili mesaj yayınlayan YIRCALI Holding ve BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A.Rona Yırcalı, "Geçmişten beri sahiplendiğimiz birçok değerin, bugün sürdürülebilirlik şemsiyesi altında başka şirketlerce de hedef alınmakta olduğunu büyük bir memnuniyetle izliyorum. Bugüne değin yazısız anayasa olarak kabul ettiğimiz bazı prensip ve değerlerin, artık Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde ele alınmasını, uluslararası standartlara göre kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını da yürekten destekliyorum" ifadelerini kullandı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact, iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere bir dizi evrensel ilkeler öneren, yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı. Vizyonu, "yaşamak istediğimiz dünyaya ulaşmak adına küresel çapta sürdürülebilir şirketler ve paydaşlar hareketi" olan sözleşmeye taraf olmak, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

İş faaliyetlerinde insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında belirlenen 10 ilkenin bütün dünyada hayata geçirilmesini sağlayarak, şirketleri daha sorumlu davranmaları konusunda teşvik etmek hedefinde olan sözleşme, bu konuya önem veren kurumlar sayesinde BM ve özel sektör arasındaki ilişkileri de düzenliyor.

Dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, sözleşmede yer alan bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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