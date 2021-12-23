Besni'de 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' etkinliği düzenlendi - Haberler
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Besni'de 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' etkinliği düzenlendi

Besni'de 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi nedeni ile 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' programı düzenlendi.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, kurum müdürleri, genel meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Besni Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' isimli programda, Yunus Emre'nin hayatından bahsedilerek şiirler okundu.

Düzenlenen program, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Program sonrası Kaymakam Nazlı Demir, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

Besni'de 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' etkinliği düzenlendi

Besni'de 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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