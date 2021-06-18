'BESMEK Genel Sergi ve Festivali' başladı

Beyoğlu'da, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festivale ev sahipliği yapılacağı belirtildi.

Beyoğlu'da, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festivale ev sahipliği yapılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı festivalde kurslara katılan öğrencilerin öğretmenleriyle oluşturdukları çeşitli ürünler sergilendi.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu olan BESMEK'te 2020-2021 eğitim öğretim dönemi boyunca 33 alanda ve 266 branşta eğitim verildiği açıklandı. BESMEK Genel Sergi ve Festivali, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleşti. BESMEK'in 15 farklı noktada bulunan eğitim merkezinde kurslara katılan öğrencilerin öğretmenleriyle oluşturdukları ürün yelpazesinin 18- 28 Haziran tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sergileneceği açıklandı.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ DE SERGİYE KATKIDA BULUNDU

Etkinlikte, sergi ve festival alanı olmak üzere iki bölüm olduğu ifade edildi. Sergi alanında BESMEK Kurslarında üretilen ürünlerin sergilenmesinin ve satışının yanı sıra Hezarfen Anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm kapsamında atık malzemelerden oluşturdukları hayvanat bahçesi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival alanında ise sahne gösterileri, müzik dinletileri, workshoplar ve stant etkinlikleri gerçekleştirildi.

"KADINLARIMIZ, KURSLAR SAYESİNDE EVİNE DESTEK SAĞLADI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu kurslarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul meslek edindirme kursları olarak başladı. Kurslarımız yıllar içinde inanılmaz sayıda kadınımıza, genç kızımıza meslek edindirdi, sertifikalar ve kendi iş yerlerini kurma imkanları sağladı. Buralardan gelir kazanan, çocuğunu okutan, evine barkına destek olan yüzbinlerce kadınımız oldu. Bu kıymetli çalışmayı sürdürdüğü için Beyoğlu Belediye'sine teşekkür ederim. İnşallah BESMEK geleceğe başka bir marka olarak devam edecek. Kursiyerlerimize de ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Burada emeği geçen tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Kış boyunca semt konaklarımızda ortaya koydukları el emeklerini, becerilerini bugün burada Beyoğlu'nun beğenisine sunuyorlar. Sayın Bakanımıza da programa katıldığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı