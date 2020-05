Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı'dan Ağrı'ya yardım eli Beşiktaş Kulübü'nün taraftar grubu olan Çarşı, Ağrı'da bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi gönderdi.

Özellikle Van depreminin meydana geldiği zaman yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Beşiktaş'ın taraftar grubu olan Çarşı, Ramazan ayında kendi imkanları ile yaptığı kolileri Van, Ankara, Bandırma, Adana, Kırşehir, Siverek, Elazığ, Mersin, Ordu, Karabük, Kayseri, Siirt, Sivas ve AĞRI illerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Çarşı taraftar grubunun ülke içinde bir taraftar grubundan daha fazlası olduğunu belirten Çarşı grubu Ağrı Temsilcisi Suat Alptekin, "Aslında uzun süredir Beşiktaş taraftarı olarak bu yardımları yapıyoruz. Anadolu da bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu her zaman göstermekteyiz. Ülkemizin Covid-19 gibi bir illetle mücadele ettiği bu günlerde ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımımız dokundu ise ne mutlu bizlere. Bizler her zaman Beşiktaş ve Çarşı ailesi olarak pusulamızı vicdan olarak belirledik ve çocuklarımızın yüzünü her daim güldüreceğimize ant içtik. Bu yolumuzu devam ettireceğimizi belirtir bizlere maddi ve manevi desteklerini sunan Ağrı halkına ve Çarşı Vicdan ailesine teşekkürlerimizi gönderiyor ve hayırlı ramazanlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA