Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak
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Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak

17.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:00

İstanbul Beşiktaş'ta cumartesi gecesi 90 kişinin eğlence düzenlediği Boğaz manzaralı otel 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asıldı. Otele yapılan baskında eğlenceye katılanların kaçak olarak otele girdiği öğrenilmiş, eğlenceye katılanlar basın mensuplarına tekmeler savurup küfrederek kızgınlıklarını göstermişti.

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi Boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kalması nedeniyle 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak

312 BİN LİRALIK CEZA

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler saldırmıştı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve atmıştı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfrederek tehdit etmişti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme atmış, kameramanın durumdan şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürülmüştü.

İşte o geceden görüntüler:


Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Ceza yiyince öfkelerini gazetecilerden çıkardılar! Baskın yapılan Boğaz manzaralı lüks oteldeki eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları (6)
TAYYAR DURDEN: Hangi otelmiş?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOYUN DAVAROĞLU: fakirler kıskanmayın. . . sizde para olsa sizde gelirdiniz. . ben de oradaydım ve çok eğlendik hamdolsun.
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SERSERİ: BUNU ANLADIK YERİNDE BİR KARAR ALKIŞLIYORUM. YA PARTİLERİN KONGRELERİNDEKİ İZDİHAMA NEDEN SES ÇIKARILMIYOR ? NEDEN AYNI MUAMELE YAPILMIYOR ?ADALET DEDİĞİN TEK TARAFI OLMAZ. ! BUNADA ADALET DENMEZ ZULÜM DENİR. . .
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