Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak

İstanbul Beşiktaş'ta cumartesi gecesi 90 kişinin eğlence düzenlediği Boğaz manzaralı otel 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asıldı. Otele yapılan baskında eğlenceye katılanların kaçak olarak otele girdiği öğrenilmiş, eğlenceye katılanlar basın mensuplarına tekmeler savurup küfrederek kızgınlıklarını göstermişti.

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi Boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kalması nedeniyle 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

312 BİN LİRALIK CEZA

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.