Beşiktaş'ta otomobil plakasının arkasındaki özel düzenekte kokain ele geçirildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİTAŞ'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis, plakanın arkasına yapılan özel bir bölümde gizlenmiş ve kulaklık kutusuyla açılan düzenekte kokain ele geçirdi.

Türkali Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde, 27 Eylül Pazar günü gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilden inen sürücü S.B'nin üst araması ve GBT(Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapıldığı sırada tedirgin olduğunu gören polis, otomobilde detaylı arama yaptı.