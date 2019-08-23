Beşiktaş'ta denize atlayan iki kişiden biri kayboldu

23.08.2019 05:45

Beşiktaş iskelesinde denize giren iki kişiden biri dalgalara kapılması sonucu kayboldu. Çevrede oturan vatandaşlardan birkaç kişi kaybolan Bayram Demir'i kurtarmak için başarılı olamayınca sahil güvenliğe bildirdi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisinin arama çalışmaları devam ediyor.



Olay saat 02: 00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikisi erkek biri kadın üç kişi iskelede oturarak alkol aldığı sırada, erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs denize yüzmek için atladı. Bir süre sonra yüzen şahıs arkadaşı Bayram Demir'in kaybolduğunu belirterek kıyıya geldi.



Şahsın şaka olduğunu zanneden çevredeki vatandaşlar, ancak ismi henüz öğrenilemeyen şahıs kıyıya gelerek arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevredekilerin bir çoğu denize atlayarak kurtarmaya çalıştı.



Kaybolan Bayram Demir'in yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Denizden çıkarılan ismi henüz öğrenilemeyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Demir'in kurtarılması için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demir'in arama çalışması sürüyor.



Öte yandan polis ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması yaparken bazı vatandaşlar, çekirdek çitleyerek çalışmaları izlediği görüldü.



Olayı anlatan görgü tanıklarından Salih Kaya, "Biz burada oturuyorduk. Üç kişi de burada oturuyordu, biri kadındı, iki kişi denize girdi. Sonra biri arkadaşının boğulduğunu söyledi, sonra denize atlayanlar oldu. Ama kurtaramadı, Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Suda karanlık gözükmüyor. Kendileri girdi yani" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA