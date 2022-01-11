Beşiktaş'ta çalınan can dostları 'Gorbi'yi arıyorlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta her gün binlerce insanın gelip geçtiği meydanda simitçilik yapan Nuriye- Nazım Demir çiftinin besleyip büyüttükleri köpekleri çalındı. Köpeklerinin bir an önce bulunması için ilan bastıran çift, simitçi tezgahının camlarına yapıştırdıkları ilanlar ile köpekleri 'Gorbi' yi arıyorlar. Gorbi isimli köpeğin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beşiktaş Meydanı'nda yıllardır simitçilik yapan Nuriye- Nazım Demir çiftinin küçükten alıp büyüttükleri 3 yaşındaki 'Gorbi' isimli köpekleri 28 Aralık akşamı dört kişi tarafından çalındı. Bir anlık boşlukta köpeği çalan hırsızlar, kucaklarına aldıkları köpekle kayıplara karıştı. Ailelerinden bir fertlerini kaybettiğini söyleyen çift, 'Gorbi' yi görenlerin duyanların yardım etmesini istiyor. Bastırdıkları ilanları simitçi tezgahına asarak ve müşterilere bilgi vererek can dostları köpeklerini arıyorlar.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

"ÇOCUKLAR 'GORBİ' GELSİN DİYE EVDE AĞLIYORLAR"

"GORBİ'NİN KÖR OLMA RİSKİ VAR"

Köpeklerini alan kişinin bir an önce getirmesini isteyen Nazım Demir " Gorbi'nin sol gözünde akıntı vardı. Damlar kullanıyorduk. Onların kullanılması gerekiyor. Köpeği alan kişi bunu bilmediği için köpeğin kör olma riski var. Köpek bebeklikten bizde olduğu için biz herşeyini biliyoruz. Bizi tanıyor. Bizi biliyor. Bulan, alan, götüren arkadaşların biran önce getirmelerini istiyorum. Küçük kızım çok ağlıyor. Beş nüfuslu bir aileydik. Gorbi ile beraber altı nüfuslu bir aile olduk. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür huzurumuz yok. Bin adet ilan bastırdık. Beşiktaş ve çevre ilçeler ilan yapıştırdık" diye konuştu.