Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?
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Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

28.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:50
Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

İki takımın koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştireceği karşılaşma Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Sivasspor Maçı 28 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Beşiktaş-Sivasspor Maçı 19:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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