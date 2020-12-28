Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?