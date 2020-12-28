Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?
28.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:50
Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?
İki takımın koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştireceği karşılaşma Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Sivasspor Maçı 28 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Beşiktaş-Sivasspor Maçı 19:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.