Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları, yetkilileri...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları, yetkilileri...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile 25 Ağustos Salı günü oynayacakları maça ilişkin yardımlarından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

20.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:09

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile 25 Ağustos Salı günü oynayacakları maça ilişkin yardımlarından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Vodafone Park'ta Help Steps uygulamasının tanıtımında konuşan Çebi, "PAOK maçı bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu turu geçmemiz gerekiyor. Bu tur tek maç ve kurada PAOK deplasmanı tecelli etti. Hayırlısı olsun. Yunanistan ile aramızda sorun olduğu söyleniyor. Oradan gelen mesajlar aktarılıyor. Biz futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz spor ve kardeşlik için varız. Efendiliğimizden taviz vermeyeceğimiz gibi cesaretimizi kimse sınamasın. Beşiktaşlılar hem efendi hem cesurdur. Ancak, PAOK takımı da siyah-beyaz, komşu ülkenin takımı, renkdaşız, onlarda da kartal amblemi var. Ümit ediyorum ki misafirperverlik gösterilecektir. Konuşulan şeylerin afaki olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının kendileriyle sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Çebi, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları, yetkilileri her gün bizimle iletişim halinde. Yardımlarını, tavsiyelerini ilettikleri gibi ne yapabileceklerini söylüyorlar. Canı gönülden bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da konunun içinde. Dışişleri Bakanlığı maçın sağlıklı oynamamız açısından, maçın selameti açısından ellerinden geleni yapıyorlar. Orada oynamamız gerekiyorsa gideceğiz. Belki başka bir yere alınabilir ama bunların kararını biz vermeyeceğiz. Biz sadece maça konsantre olacağız. Gerisini devletimizin ve federasyonunu yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Karşılamanın hakemi Daniele Doveri'nin daha önce Yunanistan'da maç yönetmiş olması ile ilgili UEFA ile temas halinde olduklarını da aktaran Çebi, "UEFA hakem heyetiyle görüşmeyi düşünüyoruz. Beşiktaş'ın haklarını savunuyoruz. Bunları nezaket kuralları içinde kamuoyuyla paylaşmadan yürütüyoruz. Camiamız bu konuda bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız karşı camialara gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor." dedi.

"Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesabı görmelidir"

Bernard Mensah'ın transferinin perde arkasını anlatan Çebi, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medyadan yapılan saldırıları eleştirerek, "Transferin perde arkası uzun hikaye. Berna Hanımla Erdal Torunoğulları'nın yaptığı görüşmede 'Böyle bir karar verirsek öncelik sizindir' dediği için Anadolu hanımefendisiyle el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir söylem vardır, kızı binlerce kişi ister bir kişiye varır. Böyle sonuçlanmıştır. Berna Hanım çok kıymetli biri. Sosyal medyada ailesinin tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesabı görmelidir. Hanımefendinin taksiratı yoktur. Berha Hanım yapması gerekeni yapmıştır. Transferi yapabilen yönetici başarılı olmuştur. Yapamayan başarısız olmuştur. Ortada bir hanımefendi ve kız çocuğu var. Doğru bir şekilde hareket etmekte fayda var. Böyle bir hanımefendiye saygılı olmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Çebi, Kasımpaşa'dan Koita ile ilgilenip ilgilenmedikleri şeklindeki bir soru üzerine "Transfer konusunda konuşmuyorum. Transfer imza atıldıktan sonra konuşulan şeylerdir. Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner divan kurulu üyemizdir, ailemizin bir parçasıdır. Kasımpaşa'nın da sahibidir. Kendimizle ilgili talebimizi teknik heyetimizle görüşeceğiz. Öyle bir talep gelirse Turgay beyin kapısını çalarız." yorumunu yaptı.

Futbolculardan indirim talebinin devam ettiğini açıklayan Ahmet Nur Çebi, "Pazarlığı seviyorum. Beşiktaş'ın her kuruşu önemli. Yüksek ücretleri vermek kolaydır. O paraları ödeyemeyince sevilmiyorsunuz. Bu sebeple hassas davranıyoruz. Yapamayacağımız kontratlardan uzak duruyoruz. Vermek kolay, almak zor. Yüksek kontratlı arkadaşlarımız pek tavizkar tutum içinde değiller. Israrla kulübüm adına katkı alabilmek için bıkmadan indirim istemeye devam edeceğiz. Gerçekleştiremediklerimiz var ama ısrarla devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 'Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları, yetkilileri...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 3. Sayfa
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Ekonomi
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu
İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Ozan Güven Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları, yetkilileri... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 19:09:58. #1.15#
title