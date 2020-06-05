Beşiktaş'ın boks ve güreş şubeleri Park'taki yeni yerinde faaliyet gösterecek
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Beşiktaş'ın boks ve güreş şubeleri Park'taki yeni yerinde faaliyet gösterecek

Beşiktaş Kulübünün boks ve güreş şubeleri Vodafone Park'ta yapımı tamamlanan yeni salonlarda faaliyetini sürdürecek.

05.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:15

Beşiktaş Kulübünün boks ve güreş şubeleri Vodafone Park'ta yapımı tamamlanan yeni salonlarda faaliyetini sürdürecek.

Siyah-beyazlı kulübün güreş ve boks branşında kariyerlerini sürdüren sporcular için iki modern salon hazırlandı. Boks alanında ringin yanı sıra sporcuların bireysel çalışabileceği aletler ve alanlar oluşturulurken, güreş takımı için standartlara uygun minder konuldu.

Boks ve güreş takımlarının yeni alanı konusunda AA muhabirine açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, yönetim olarak göreve gelir gelmez tüm amatör branşlarla ilgili bir durum tespiti yaptıklarını belirterek, "Tesislerin durumunu gördüğümüzde üzüldüğümüz şeyler oldu. Bunları hemen nasıl telafi edebiliriz, nasıl daha modernize edebiliriz, çocuklarımız için nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye düşündük. Hemen hızlıca harekete geçtik." dedi.

Yaptıkları tespit çalışmaları sonucunda sporcuların antrenman yapabileceği alanların çok güncel durumda olmadığını gördüklerini anlatan Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenman alanlarının başka başka yerlerde, kulübe çok uzak noktalarda, çok da iyi şartlarda olmadığını gördük. Başkanımızın önderliğinde bunlarla ilgili çalışmalar yaptık ve buna tesislerden başladık. İlk başta tesisleri modernize edelim ki çocuklarımız mutlu olsun, altyapılar güçlensin. Altyapılar çok önemli. Sürdürülebilir Beşiktaş için en önemlisi altyapı. Beşiktaş'ın olmazsa olmazı altyapı. Sürdürülebilir Beşiktaş nasıl olabilir heyecanıyla çalıştık. İşe mevcut tesisleri yenilemekle başladık. Bu gördüğünüz kompleks de bunlardan biri."

Sporcuların da yeni tesislerde antrenman yapmaya başlamasıyla daha azimli çalışacağını kaydeden Avşar, "Zaten Beşiktaş'ın amatör branşlarının ciddi başarısı var. Dünyada ve Türkiye'de kendinden söz ettiren başarılı sporcularımız var. 'Biz onları daha fazla başarıya nasıl itebiliriz' diye düşündük." ifadelerini kullandı.

"Amacımız tüm branşlarda en iyisini çocuklarımıza sunmak"

"Tesisler çok kötü durumdaydı" diyen Avşar, "Boks alanımız dünya standartlarında bir ringe sahip. Diğer branşlarımız da dünya standartlarında olacak şekilde hazırlandı. Hazırlanmaya da devam ediyor. Amacımız tüm branşlarda en iyisini çocuklarımıza sunmak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yaptıkları çalışmayla 2,5-3 içinde boks ve güreş takımlarının çalışma alanlarını hazırladıklarını anlatan Avşar, "İnşallah birkaç tesisimizi daha bitirmiş olacağız. Ondan sonra toplu açılış yaparız. Güreş ve boks alanlarımızdan yaklaşık 300 sporcu kardeşimiz yararlanacak. Onlar da büyük heyecanla spor yapmayı bekliyor. Sporcu sayısı bu tesislerden sonra iki katına çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim olarak ellerinden geldiği kadar bütün sporcuları bir merkezde toplamaya çalıştıklarını belirten Avşar, şunları söyledi:

"Hepsinin kontrol altımızda olmasını istedik. 'Onları sıklıkla ziyaret edelim, antrenmanlarına katılalım' diye düşündük. Onlar da bizi görünce ayrı bir motivasyonla çalışıyorlar. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Bu konuda eksiklik yaşanmış, onu da gördük. Hem biz hem onlar rahat edecek. Biz de onlar kadar heyecanlıyız."

Sporcuların başarılarından gurur duyduklarını anlatan Avşar, "Beşiktaş forması başka bir şey, Beşiktaş'ın formasını giymek bambaşka duygu. Bu başarılarla pekiştiği vakit bütün camia çok mutlu oluyor. Biz de buna olanak sağlayan insanlar olarak mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Başkanımız da sürdürülebilir başarıya büyük önem veriyor"

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin amatör branşlara çok büyük destek verdiğini vurgulayan Avşar, "Başkanımız tüm branşlarımızın müsabakalarını yerinde takip ediyor. Günde 3-4 branşın maçına yetişmeye çalışmıştır. Sporculara elinden geldiği kadar destek veriyor. O destek olmasa bu kadar başarılı olamayız. Başkanımız da sürdürülebilir başarıya büyük önem veriyor. Başkanımız çok heyecanlı. Herhangi bir branşı kapatmak gibi bir düşünce kafamızda olmadığı gibi bunları nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi hale getirebiliriz; onun peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş forması giyilen her branş futbol kadar çok önemli"

Beşiktaş olarak sadece futbola değil faaliyet gösterdikleri tüm branşlara değer verdiklerini belirten Avşar, şunları söyledi:

"Maddi anlamda yapılan eleştiriler haksız değil. Amatör sporlar olimpik branşlar, ciddi başarılar getiren, ivmesi olan, güzel branşlar. Futbol kadar önemli branşlar, hepsine aynı bakıyoruz. Futbolu ayırıp, hentbolu ayırıp; basketbola başka, voleybola başka gözle bakmıyoruz. Bizim için Beşiktaş forması giyilen her branş futbol kadar çok önemli. Bunun sürdürülebilir başarı olması lazım. Bunun için altyapı çok önemli. Temeli kurmanız çok önemli. Bu temeli yerleştirmeye çalışıyoruzki 10 sene sonra gelecek çocuklarımız hem finansal hem tesisleşmede hem de başarıda eksik kalmasınlar."

Beşiktaş'ın 13 branşta faaliyet gösterdiğini anlatan Avşar, "Futbol altyapı, basketbol, voleybol, boks, kürek, satranç, masa tenisi hiçbirini diğerinden ayırmayarak; hepsinin tesisini modernize ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör branşların Vodafone Park gibi Beşiktaş Kulübünün merkez noktasına taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avşar, "Stat büyük yatırım. Olabildiğince kullanılır, verimli hale getirmemiz gerekiyor. Boş alanları kullanılır, olabildiğince değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için her gün proje geliştiriyoruz." diye konuştu.

Avşar, boks ve güreş antrenman alanlarının yapımı için kulübün kasasından "Bir kuruş" dahi çıkmadığını sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ın boks ve güreş şubeleri Park'taki yeni yerinde faaliyet gösterecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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