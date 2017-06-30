Beşiktaş, G.Saray'dan Ayrılması Gündemde Olan Sneijder İçin Harekete Geçti

Galatasaray'da Wesley Sneijder depremi yaşanıyor... Teknik Direktör Igor Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan ve son olarak Slovakya kampı kadrosuna vatandaşı De Jong ile birlikte alınmayan Hollandalı oyuncu için müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü...

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Amerika'ya transferi konuşulan ve Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wesley Sneijder için Türkiye'den de menajeri vasıtasıyla kendisine teklif geldiği öne sürüldü.

Hollandalı oyuncuyu Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği haberi spor kulislerinde konuşulurken, Galatasaray'da büyük başarılara imza atan tecrübeli oyuncu için sürpriz gelişmelerin kapıda olduğu öne sürüldü.