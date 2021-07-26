Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı!
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Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı!

Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşiktaş Esports'ta yer almak isteyenler için başvurular başladı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports ekibini güçlendiriyor. Beşiktaş Esports ekip başvuruları başladı. Eğer siz de kariyerinize bir organizasyon altında devam etmek istiyorsanız, detaylar haberimizde yer alıyor.

Beşiktaş Esports, sosyal medya ekibine güç katmaya hazırlanıyor. Organizasyon, sosyal medya kanalları üzerinden aşağıdaki pozisyonlar için başvuruların başladığını duyurdu.

Sosyal Medya Yöneticisi

Grafik Tasarımcı

Video Editörü

Yukarıdaki pozisyonlarla ilgileniyor ve başvuru yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Başvurularınızı ister mail aracılığıyla ege@besiktasesports.com'a, ister Twitter üzerinden 'a mesaj atarak yapabilirsiniz. 

Playerbros ekibi olarak başvuru yapan herkese iyi şanslar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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