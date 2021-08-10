Beşiktaş Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Muharrem Ayı'nın ilk orucunu Beşiktaş Cemevi'nde Beşiktaş ilçe sakinleriyle birlikte açtı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Muharrem Ayı'nın ilk orucunu Beşiktaş Cemevi'nde Beşiktaş ilçe sakinleriyle birlikte açtı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, burada vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yemek öncesi cemevi dedesi, Muharrem Yası ve Matem orucu ile ilgili konuşma yaparak, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla birlikte vatandaşlar hep birlikte Muharrem Ayı'nın ilk orucunu açtı.

Muharrem Matemi'nin; birlik, yardımlaşma, adalet ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını, Kerbela şehidi Hz. Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in acılarını anlamak için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını temenni eden Akpolat, "Beşiktaş Cemevi'nde, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz ve komşularımızla birlikte ilk Muharrem orucumuzu açtık. Muharrem lokmalarımızın kabul olmasını diliyorum" dedi.

Pandemiye karşı önlemlerin alındığı yemekte sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı