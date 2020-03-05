Beşiktaş Belediyesi'ne 10 Kasım Dijital Projesi ile MIXX Ödülü

05.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:46

Türkiye'nin ilk navigasyon sergisi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını dijital dünyaya taşıyan Beşiktaş Belediyesi, IAB Türkiye tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri'nde (Marketing Interactive Excellence) özel gün iletişimi kategorisinde gümüş MIXX'e layık görüldü.

Beşiktaş Belediyesi, Başkan Rıza Akpolat'ın, göreve gelmesi ile ilçede yenilikçi uygulamaların hayata geçmeye başladığını duyurdu. 10 Kasım günü Dolmabahçe Caddesi'nden geçen Yandex Navi kullanıcıları yalnızca yol durumuyla değil, bu yolun önemini anlatan dijital bir Atatürk sergisiyle karşılaştılar. Bu uygulama içeriğine ise MIXX Awards Türkiye Ödülleri'nde özel gün iletişimi kategorisinde gümüş MIXX ödülü verildi.

"AKILDAN ÇIKMAZ YOL"

Kamu hizmetlerinde stratejik iletişimin değerinin artması nedeniyle Başkan Akpolat, Beşiktaş İletişim Ofisi'ni ( BİO ) hayata geçirmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıl dönümü anısına, Dolmabahçe Caddesi'ni tıpkı gerçekte olduğu gibi Yandex Navigasyon'da da Atatürk fotoğraflarıyla süsledi. "Beşiktaş'ta her sokak her yol buraya çıkar da bu yol akıldan çıkmaz" mesajının farkındalık yarattığının belirtildiği projede, Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçen cadde "Akıldan Çıkmaz Yol" olarak anıldı. Sergi, aldığı görüntülenme oranıyla da uygulamanın bu alandaki rekorunun yeni sahibi oldu.

IAB Türkiye tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri'nde 'Özel Gün' kategorisinde gümüş MIXX'e layık görülen dijital serginin, Beşiktaş Belediyesi'nin gurur kaynağı olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA