Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper Sosyal Medya Takipçileriyle Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper sosyal medya takipçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Toper "Beşiktaş Belediyesinde sanat, bilim, turizm yerine yolsuzluk konuşuluyor" dedi.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper sosyal medya takipçileri ile bir araya geldi. Çok sayıda gencin de katıldığı toplantıda Toper hem şikayetleri hem de önerileri dinledi. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de olan vatandaşlar Beşiktaş'ta yıllardır hizmet alamadıklarını ve bu seçimde Serkan Toper'i destekleyeceklerini belirtti.

Yıllardır CHP'ye oy verdiğini ancak bu seçimde oy vermeyeceğini belirten Nefise Hünerel "Yıllardır CHP'ye oy verdim ama şimdi çok büyük bir değişiklik oldu. Serkan Bey ile beraber gerek yaptığı çalışmalar, gerek anlatımları, insanlarla birebir iletişimi, insanları yakından tanıması ve sözlerimize cevap vermesi çok önemli şeyler. Bugüne kadar hiç kimse bunları yapmadı. Ama bir Serkan Toper çıktı ve bunu gerçekleştirdi. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Beşiktaşımıza yeni bir başkan geliyor ve çok güzel şeyler yapacağını umuyoruz. Biz artık ailece Serkan Bey'e oy vermeye karar verdik" diye konuştu.

30 yıldır CHP'ye oy veriyorum sonuç hüsran

Yıllardır CHP'ye oy verdiklerini söyleyen başka bir vatandaş ise "30 yıldır Ortaköylüyüm, bu vakte kadar hep CHP'ye oy veriyordum. Ama sonuç hüsran. Başkanımızın da dediği gibi son dönemde gerçekten taş üzerine taş konmadı ve çok kötü bir yönetim vardı. Bütün tanıdıklarımız aile çevremiz olmak üzere oylarımız başkanımız Serkan Bey'e" ifadelerini kullandı.

"Ben Beşiktaşlıyım"

Başkan adayı Toper kendisinin dışarıdan bir aday olmadığını ve hem evinin hem de iş yerinin Beşiktaş'ta olduğunu belirterek "Ben bir Beşiktaşlıyım evim de iş yerim de Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta iyi bir şey olursa bundan etkilenen de benim, kötü bir şey olursa zarar gören de benim. Dolayısıyla rant ve talan sistemini yönetmek için dışarıdan atanmış bir aday değilim" dedi.

Beşiktaş Belediyesinde bir yönetim anlayışı probleminin olduğunu belirten Toper "Beşiktaşlının dertleriyle dertlenmeyen tepeden atanmış ve mutlu bir azınlığa rant sağlamak için oluşan bir belediyecilik anlayışı var" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın bütün kaynakları yağmalanmış"

Beşiktaş'ta 5 yıldır hizmet yapılmadığını ve kaynakların yağmalandığını dile getiren Toper "Bu son 5 yıldır bırakın hizmeti kentin bütün kaynakları yağmalanmış kaldırım dahi yapılmamış olan esnafıyla kavgalı ve esnafını zorunlu bağışlarla dükkanları kapatma ve devretme noktasına getirmiş kötü bir yönetim anlayışı ve nihayetinde de yolsuzluk iddialarıyla görevden alınmış bir Beşiktaş Belediyesi" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta turizm, sanat ve bilim yerine yolsuzluk konuşuluyor

Beşiktaş'ta sosyoekonomik bakımdan en yüksek insanların yaşadığını belirten Toper "Türkiye'nin en önemli belediyesi sosyoekonomik durumu en yüksek insanların yaşadığı belediye Beşiktaş belediyesinde turizm, bilim, sanat, teknoloji belediyeciliği konuşulması gerekirken Beşiktaş'ta sadece yolsuzlukla anılan bir belediye haline geldi" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA