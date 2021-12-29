Besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

Besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, hayvanlarını satılığa çıkaran bir besiciyi dolandırıp 11 büyükbaşını elinden alan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, hayvanlarını satılığa çıkaran bir besiciyi dolandırıp 11 büyükbaşını elinden alan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde Samsun'un Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., N.E. ve A.K. isimli 3 şüpheli, hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T.'yle bir araya geldi. Besiciyi söyledikleri yalanlarla kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 büyükbaşla beraber Kırıkkale'ye geldi.Dolandırıldığını sonradan fark eden Y.T.'nin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden H.G., dün, Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda olayı arkadaşları ile yaptığını itiraf etmesi üzerine ekipler, N.E. ve A.K.'yı da yakaladı. Hayvanlar, sahibi Y.T.'ye teslim edilirken daha önce de benzer şekilde dolandırıcılıktan sabıkası olduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

Sarallar'a "Tırpan" darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

 Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title