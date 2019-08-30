Besicinin umudu otlar yangında kül oldu

30.08.2019 15:48

Erzurum'da çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 100 ton ot ve saman kül oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Çelebi'ye ait ot ve samanların bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında depodaki yaklaşık 100 ton ot ve saman yandı.

Besici Orhan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında depo içerisindeki 4 bin balya otun ve samanın tamamen yandığını söyledi.

Zararın büyük olduğunu belirten Çelebi, "Yangın nasıl ve neden çıkmış bilmiyoruz. Fakat gördüğünüz alanda 4 bin balya ot ve bir o kadar saman bulunuyor. Üstelik barakının içinde römork vardı ve üzeri arpa doluydu. Onlarda tamamen yandı. Zararımız tahminen 100 bin liranın üstünde. Ne yapacağımızı bilimiyorum. Burada sigara yanmaz, mangal yakılan bir yer değil her tarafı kapalı kim niye yapsın bilmiyorum." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA