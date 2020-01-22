22.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:54

Besic Teşkilat komutanı evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi İran ve dünya gündeminde yankı uyandırdı. Besic Teşkilatı nedir? Besic Teşkilatı komutanı kimdir gibi aramalar yapılırken Besic Teşkilatı hakkında detaylı bilgiler araştırıldı.

BESİC TEŞKİLATI NEDİR?

Besic Kurucusu: Ruhullah Humeyni

Besic Kuruluş Tarihi: 30 Nisan 1980, İran

Besic Personel: 90000

Besic Bütçe: 357,1 milyon USD

Besic Bağlılık: İran Devrim Muhafızları Ordusu

Besic Tipi: Milis

Besic Parçası: İran Silahlı Kuvvetleri

Besic Karargâh: Tahran

Besic Komutanı: General Ayetullah Talib

Öldürülen Besic Teşkilatı komutanı: Darhovin Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi

Besic, Ayetullah Humeyni tarafından Kasım 1979'da İran'da kurulan, gönüllü milis teşkilatıdır. Örgütün resmi adı Besic Direniş Gücü'dür.

Besic, günümüzde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir alt koludur ve devlete çalışan gönüllü gençlerden oluşur. İran yasalarının hiçbir kısmında Besicin barış zamanında silahlanma gibi bir yetkisi bulunmamasına rağmen silahlı bir gücü oluşturmuştur. İslam Cumhuriyeti yasalarında Besic yargının yaptırım kolunu oluşturabilileceğine dahil maddeler bulunduğu için Polis hiçbir zaman Besici sokaklardaki yaptırımından alı koyamamış ancak yıllardan beri Polis-Besic arasında tartışmalar yaşanmıştır.

2009 yılında Mahmut Ahmedinejadın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ilan etmesini takiben çıkan olaylarda Besic ana baskı kolunu oluşturmuş resmi bir makam olmadıkları için işledikleri cinayetlerin sorumluluğu hiçbir organ tarafından kabul edilmemiştir. Besicin hiçbir üniformasının bulunmadığına istinaden ülkede onlara takılan lakap "sivil kıyafetliler" olmuştur. olaylarda kimi zaman Besice bağlı kuvvetler özellikle protestocuların veya protestolar sırasında kaçtıkları apartmanları basmış evlerede ciddi hasralar meydana getirmişlerdir. olayları takiben ev sahipleri muhalifet liderlerinin desteği ile çeşitli davalar açmış sonunda ise Besic komutanı Ayetullah Talib "onlar Besic değildir, besicin adını karalamak için yabancı güçler tarafından gönderilmiş besic üniforması giyen ajanlar" açıklaması getirmiş ancak bu sözdeki ana eleştiri noktası besicin üniformasının bulunmaması olmuştur.

İddialara göre yıllardan beri camileri kendileri karargâh olarak seçen Besic güçleri camilerin bodrum katlarında tutukladıkları rejim muhaliflerine işkence uyguluyor ve gayri resmi Devrim Muhafızları hapishaneleri gönderiyor.