Pkk'nın silahlarını imha ettiği törenin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Silahlarını yakan grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı. Bese Hozat kimdir, PKK'lı Hülya Oran kimdir?

PKK'LILAR SİLAHLARINI YAKTI

Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü Pkk, silah bırakma sürecini başlattı. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi kırsalındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, ellerindeki silahlarla dışarı çıkarak topluluğun bulunduğu alana geldi. Burada sembolik bir tören düzenlendi; PKK'lılar, taşıdıkları silahları içinde ateş yanan büyük bir kazana atarak imha etti.

3 ÜST DÜZEY PKK'LI DA SİLAH BIRAKTI

Silahların imha edildiği törende PKK'lı Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan ön plandaydı.

BESE HOZAT KİMDİR, PKK'LI HÜLYA ORAN KİMDİR?

2013'ten beri PKK'nın çatı yapılanması KCK'da sözde yürütme konseyi eş başkanlığını yürüten Bese Hozat, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Taner köyünde, dokuz çocuklu ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de aldı.

The Independent'ın aktardığına göre Bese Hozat, 1994'te henüz 16 yaşındayken PKK'ya katıldı. 'Bese Hozat' kod adını idam edilen Seyit Rıza'nın eşi Bese'den ve örgüte katılmadan önce ölen bir kadın militanın adından seçti.

Kendisinden bir yıl sonra örgüte katılan kız kardeşi Nuray Oran'ın 1997'deki bir çatışmada ölmesinin ve babası Hasan Oran'ın vefat etmesinin ardından Kandil Dağı'na geçti.