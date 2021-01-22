Bernie Sanders kimdir? Bernie Sanders kaç yaşında? Bernie Sanders görevi nedir, pozisyonu nedir?

Bernard "Bernie" Sanders, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü'dür. Siyasi konularda adı sık sık duyulan Sanders, son olarak siyasetin dışında bir konuyla gündemde. Amerika'nın Donald Trump'ın ardından 46. başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Bernie Sanders beresi, eldivenleri ve kalın kıyafetleriyle dikkat çekti. Soğuktan üşüyen normal bir vatandaş gibi yemin töreninde oturan Sanders, sosyal medyanın gündemine oturdu ve mizah konusu oldu. Fotoğraflara kolajlanan ve eklenen Bernie Sanders fotoğraflarının ardından, Bernie Sanders kimdir? Bernie Sanders kaç yaşında? Bernie Sanders görevi nedir, pozisyonu nedir? merak edildi.

BERNİE SANDERS KİMDİR?

Bernard "Bernie" Sanders 8 Eylül 1941 yılında doğdu. Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Sanders,79 yaşındadır. 2016 ve 2020 yıllarında düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayları arasında yer almış, ancak ön seçimleri kaybetmiştir. Sanders, ABD Kongresi tarihinde en uzun süre bağımsız siyasetçi olarak hizmet veren kişi unvanına sahiptir. Kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Sanders'ın politik anlayışı İskandinav ülkelerindeki sosyal demokratlara benzemektedir.

Sanders 30 Nisan 2015'te Demokratik Parti'nin başkan adayı olmak istediğini Amerikan Kongre Binasında duyurdu. Kampanya resmi olarak 26 Mayıs'ta Burlington'da başladı. Seçim süresindeki tek Musevi aday olan Sanders, Demokrat Parti'nin adayı olmak için girdiği ön seçim sürecinde 13.206.428 oy ve 1865 delegenin desteğini kazanarak, 16.914.722 oy ve 2842 delegenin desteğini kazanan Hillary Clinton'ın gerisinde kaldı ve yarışı kaybetti.

Sanders, 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu 19 Şubat 2019 tarihinde ilan etti. İlk 24 saatte 6 milyon ABD Doları bağış toplamayı başaran Sanders'ın kampanyasına 2019 sonuna kadar 108 milyon ABD Dolarından fazla bağış yapıldı.

Demokrat Parti'nin başkan adayını belirlemek üzere gerçekleştirilen ve 3 Şubat 2020 tarihinde başlayan ön seçim sürecinde Sanders, ön seçimin ilk dört ayağında toplam 60 delegenin desteğini elde ederek, yarışta birinci sıraya yerleşmesine rağmen, sonraki ön seçimlerde diğer aday adaylarından Joe Biden'ın gerisine düştü ve 8 Nisan 2020 tarihinde kampanyasını durdurduğunu, 13 Nisan 2020 tarihinde de Biden'ı destekleme kararı aldığını açıkladı.