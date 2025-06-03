Bernd Kebbel nasıl öldü? Bernd Kebbel'e aslan mı saldırdı?

Namibya'nın Kunene bölgesinde, Hoanib Nehri çevresinde kamp yaparken dişi bir aslanın saldırısına uğrayan Bernd Kebbel, aldığı boyun yarası nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Bernd Kebbel'in ölümü, hem Almanya'da hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. "Bernd Kebbel nasıl öldü?" sorusu, özellikle vahşi doğada yaşanan tehlikelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Bernd Kebbel nasıl öldü?

BERND KEBBEL NASIL ÖLDÜ?

30 Mayıs 2025 tarihinde Namibya'da yaşanan trajik olay sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 59 yaşındaki tanınmış Alman iş adamı ve hayırsever Bernd Kebbel, Namibya'nın Kunene bölgesinde, Sesfontein yakınlarındaki Hoanib İskelet Sahili Kampı yakınlarında kamp yaptığı sırada dişi bir aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

BERND KEBBEL'E ASLAN MI SALDIRDI?

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs Cuma sabahı saatlerinde Kebbel çadırından tuvaleti kullanmak üzere çıktığında dişi bir aslanın saldırısına uğradı. Saldırı anında kamptaki diğer kişiler aslanı kovalamayı başarsa da, Kebbel aldığı boyun yarası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

CBS News, Informante, AFP ve The Namibian gibi güvenilir kaynakların aktardığına göre, olay yerinde polis ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, detaylı raporun daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

BERND KEBBEL KİMDİR?

Bernd Kebbel, Namibya'da tanınmış bir iş insanı ve doğa tutkunu olarak biliniyordu. Aynı zamanda uluslararası su kayağı turnuvalarında tekne kaptanı olarak görev yapmış ve doğa koruma projelerine aktif destek vermiştir. Özellikle çöl aslanları üzerine çalışan uzman Dr. Flip Stander ile yakın iş birliği içinde bulunmuş ve "Lions of the Skeleton Coast" adlı belgeselin tanıtımına katkı sağlamıştır.