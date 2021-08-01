Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

Berna Laçin, Bodrum'da sahne alan Ebru Gündeş'in "Yakarım Roma'yı" şarkısını okumasını eleştirdi. Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili ünlü isimler de tepkisiz kalmıyor. Bir çok ünlü isim ağaçlandırma kampanyasına destek vererek sosyal medyadan destekliyor. Öte yandan Berna Laçin'in Ebru Gündeş için attığı tweet ise olay yarattı. Türkiye'de günlerdir devam eden yangına dair paylaşım yapan Laçin, "Yalıkavak'ta Ebru Gündeş programında 'Yakarım Roma'yı da yakarım' diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor . Distopik film olsa bu kadar olmaz !" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Gülben Ergen, "Berna bu nasıl bir yorum" diyerek tepki gösterdi. Gülben Ergen sözlerine şöyle devam etti: "Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provake etmek sana hiç yakışmadı." diye tepki gösterdi. Ergen'in sözlerine yanıt veren Laçin, "Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim" yanıtını verdi.

Kaynak: Snob Magazin