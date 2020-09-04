Berlusconi'nin kız arkadaşı ve çocuklarının Covid-19 testi de pozitif çıktı
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Berlusconi'nin kız arkadaşı ve çocuklarının Covid-19 testi de pozitif çıktı

Koronavirüse yakalanan Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı.

Berlusconi'nin kız arkadaşı ve çocuklarının Covid-19 testi de pozitif çıktı
04.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:49

Koronavirüse yakalanan Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı.Beslusconi'nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina'nın da (30) koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. 

Koronavirüse yakalandığı açıklanan İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Berlusconi'nin durumuna ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, " Tablo endişe verici değil" dedi. 

ÇOCUKLARI VE SEVGİLİSİNİN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKTI

Beslusconi'nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina'nın da (30) koronavirüs testi pozitif çıktığı ifade edildi. Berlusconi, eski Forza partisi liderinin Sardunya'da görüştüğü iş adamı ve yakın arkadaşı Flavio Briatore'nin koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra test yaptırmış, test sonucu pozitif çımıştı.


Kaynak: DHA

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