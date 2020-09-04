Koronavirüse yakalanan Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve evde tedavi göreceği açıklanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın eski başbakanlarından 83 yaşındaki Silvio Berlusconi, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. 14 gün evinde tedavi göreceğini duyuran Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.

DETAYLI TETKİK YAPILACAK

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki politikacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Berlusconi'nin dün gece saatlerinde Milano'daki San Raffale Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Forza İtalya Partisi, Berlusconi'nin durumunda değişiklik olmadığını yalnızca detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

SARDİNYA'DA BULUNDUĞU İÇİN TEST YAPILMIŞTI

Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 83 yaşındaki Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıklamıştı. Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" demişti. Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını söylemişti.

Kaynak: İHA