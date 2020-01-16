Berlin'deki Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan'dan Almanya'ya tepki
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Berlin'deki Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan'dan Almanya'ya tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmediğini belirterek, Atina'nın bu durumu anlayamadığını söyledi

16.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:41
Berlin'deki Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan'dan Almanya'ya tepki

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmediğini belirterek, Atina'nın bu durumu anlayamadığını söyledi.


Fas'ı ziyaret eden Dendias, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Libya'yla ilgili sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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