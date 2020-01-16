Berlin'deki Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan'dan Almanya'ya tepki
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmediğini belirterek, Atina'nın bu durumu anlayamadığını söyledi
16.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:41
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmediğini belirterek, Atina'nın bu durumu anlayamadığını söyledi.
Fas'ı ziyaret eden Dendias, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Libya'yla ilgili sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com