Berlin'de 15 Temmuz şehitlerinin adının yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı
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Berlin'de 15 Temmuz şehitlerinin adının yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı

Berlin'de 15 Temmuz şehitlerinin adının yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri bisiklet turunun ardından şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu balonların gökyüzüne bırakılması ile anıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri bisiklet turunun ardından şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu balonların gökyüzüne bırakılması ile anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar dünyanın dört bir yanında anılmaya devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türkiye Başkonsolosluğun bahçesinde sivil toplum örgütü Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen anma etkinliğine vatandaşlar bisikletleriyle katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde Başkonsoloslukta düzenlenen tören, 15 Temmuz şehitlerinin anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir konuşma yapan Türkiye Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, FETÖ'cülerin değişik kisveler altında, farklı söylemler içerisinde hala meşruiyet zemini aradıklarını ifade ederek, illegal faaliyetlerinin şeklini değiştirdiklerini ve kültürlerarası diyalog kisvesi altında faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını aktardı.

Yücekök'ün konuşmanın ardından Berlinli Türk grafiti sanatçısı Şenol Kayacı'nın 15 Temmuz şehitleri anısına Başkonsolosluk bahçesinde yaptığı "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" adlı grafiti çalışması sergilendi. Başkonsolosluktaki törenin ardından vatandaşlar bisikletlerine binerek, Türkiye Berlin Büyükelçiliği'ne doğru pedal çevirdiler. Bisiklet turuna Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök'de katıldı.

Yoğun yağmura rağmen bisiklet turuna polis eskortu eşliğinde tamamlayan grup, Büyükelçiliğin bahçesine ulaştıklarında ise üzerinde her bir şehidimizin adının yazıldığı kırmızı ve beyaz renkteki balonları gökyüzüne bıraktı. Balon bırakma etkinliğine Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da katılırken, üzerinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının yazılı olan balonu gökyüzüne bıraktı.

UID Berlin Başkanı Sinan Kaplan yaptığı açıklamada, yurtdışında yaşayan Türkler olarak Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. Kaplan, FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimini o gece Büyükelçilik binası önünde kınadıkları gibi bugün de bütün vatandaşlarla beraber kınadıklarını ve lanetlediklerinin altını çizdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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