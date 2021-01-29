Son dakika haber... Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa (1)
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Son dakika haber... Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa (1)

29.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:29
Son dakika haber... Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa (1)

Gelen son dakika haberine göre Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada,  savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık polisin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, 18 Hazıran'a ertelendi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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