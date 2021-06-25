Berk Cankat kimdir? Berk Cankat hangi dizilerde oynuyor?

Sana Bir Sır Vereceğim ile büyük bir üne kavuşan Berk Cankat, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel Köylü, Gülizar, Medcezir dizilerinde de rol alan Berk Cankat kimdir? Berk Cankat kaç yaşında, nereli? Berk Cankat'ın rol aldığı diziler, filmler nelerdir?

Berk Cankat kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen başlıkla rarasında yer alıyor. Son olarak Gülizar dizisinin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Berk Cankat yer almıştı. Berk Cankat kaç yaşında, nereli?

BERK CANKAT KİMDİR?

Oyuncu ve grafikerdir. Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu sebeple ilkokulu Hatay'da, ortaokul ve liseyi ise Ankara'da okudu.

Lise eğitiminin ardından Ankara Bilkent Üniversitesi – Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi – Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu(2002-2007). Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı "Martı" ve Dejan Dukovski'nin yazdığı "Barut Fıçısı" oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu "Merhaba Efendim" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında "Kızıl Ötesi Aydınlık" adlı oyundaCivan Canova'nın, "Otobüs" adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.

İlk, Televizyon işi tecrübesini ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden "Savaş" karakterini canlandırdı.Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra Medcezir dizisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide "Cem" karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakterini canlandırdı.

Dizide Berk Cankat Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan "İskender(Alex)" karakterini canlandırdı.Berk Cankat Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards – Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.

Filmleri ve Diziler

2014 - Güzel Köylü

2014 - Medcezir

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim