Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
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Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi

19.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:00

Hatice Şendil ve Bergüzar Korel, dün akşam SMA hastası Poyraz Ali'nin ilacının parasını toparlayabilmek için Instagram'dan 6 saat canlı yayın yaptı. Birçok ünlü ismin katıldığı canlı yayına bağlanan Acun Ilıcalı, 250 bin TL bağış yaptı.

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin gen tedavisini tamamlayan Zolgensma ilacının ücretini toparlayabilmek için Instagram'dan canlı yayıp bağış topladı.

ÜNLÜ İSİMLER BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Dünyanın en pahalı ilacı olarak Zolgensma'nın parasının toplanması için Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, Aslı Enver ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçti. Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi.

250 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

Yayına Dominik Cumhuriyeti'nden bağlanan Acun Ilıcalı ise iki güzel oyuncuya yaptıkları anlamlı canlı yayın için teşekkür ederken bir de bağış yaptı. Ilıcalı, 3 yaşındaki SMA hastası Poyraz Ali için 250 bin TL göndereceğini söyledi.

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi
Haber Yorumları (1)
YAPARSA PAKMAYA YAPOAR: Bunların sağlık sisteminden haberi yokmnu cığır actık otel gibi gelin tedavi olun gidin ikircikli durum yaratmayın biz isvicrden ucakla korona virüs hastasını getirip tedavi ettridki
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