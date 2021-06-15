Bergüzar Korel 3.kez hamile! Halit Ergenç - Bergüzar Korel'in 3. bebeklerinin cinsiyeti ne? Bergüzar Korel 3. bebeğin cinsiyetini açıkladı!

Binbir Gece Masalları dizisinde tanışan ve 2009 yılında dünya evine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti üçüncü bebek haberiyle sevenlerini mutlu etti. Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel - Halit Ergenç çifti son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Halit Ergenç - Bergüzar Korel Bebeklerinin cinsiyeti ne? Bergüzar Korel 3. bebeğin cinsiyetini açıkladı! Bergüzar Korel'in 3. Bebeğinin Cinsiyeti Ne?

İlk çocukları Ali'yi 2010, İkinci çocukları Han'ı 2020 yılında kucaklarına alan Halit Ergenç - Bergüzar Korel çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuk müjdesini vermişti. Bu haber üzerine bebeğin cinsiyetini merak eden birçok kişi internette "Bergüzar Korel 3.kez hamile! Halit Ergenç - Bergüzar Korel Bebeklerinin cinsiyeti ne? Bergüzar Korel 3. bebeğin cinsiyetini açıkladı!" aramalar yapmakta. Bergüzar Korel'in 3. bebeğin cinsiyetine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

BERGÜZAR KOREL'İN 3. BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Bir bebek daha bekleyen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Korel, müjdeli haberi, "Allah biliyor çok istedim..." sözleriyle duyurdu.

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sürpriz hamileliğinden dolayı dijital bir platformda rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, daha önce şunları dile getirmişti:

"Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil..."

Hamile olduğunu açıkladıktan sonra en çok merak edilen konu ise bebeğin cinsiyeti oldu. Korel yakın arkadaşlarıyla yediği yemek sırasında yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Korel, paylaşımında "Allah biliyor çok istedim... Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız... Herkes... Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı mutlu evlatlarımız olsun... E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı bir kaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı." dedi ve kızı olacağını sevenleriyle paylaştı.