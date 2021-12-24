"Bergen" filminin ilk tanıtım videosu yayımlandı

Boşandığı eşi tarafından 1989 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden arabesk müzik yorumcusu Bergen'in yaşam hikayesini anlatan film, 2022'de izleyiciyle buluşacak.

Sanatçının hayatını farklı yönleriyle ele almayı amaçlayan yapımın ilk tanıtım videosu yayımlandı.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı filmin senaryosunu, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz kaleme aldı.

Çekimleri devam eden yapımda, Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın yanı sıra Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.

Filmin müziklerine Mazlum Çimen imza attı.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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