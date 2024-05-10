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10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mayıs 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mayıs 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/8)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2024 Tarihli ve 12619,12620, 12621 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman Demir
Osman Demir
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