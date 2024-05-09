Üye Girişi
Haberler

PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüp de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe, Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayların nedeniyle de 672 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DE PARA CEZASI

Sarı-lacivertli kulübe de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, Fenerbahçe'ye Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı toplam 672 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B, C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Onaylı randevu nedir, onaylama işlemi nasıl yapılır? Onaylı randevu ne zaman başlayacak? 9-10 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 10 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! 9-10 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kaptanlık Oyun nedir Survivor Kaptanlık Oyunu formatı nedir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı, kaç kaç bitti? 9 Mayıs Perşembe kaptanlar kim oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 9 Mayıs Perşembe? #129488 #128148 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500

Yorumlar (1)

gökhan Mermer:

Bu kadar çok konuşup hiç bir şey anlatamadığı halde sürekli ceza verilen kişi.

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title