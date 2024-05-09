Yürekler ağza geldi! Deprem tatbikatı sırasında bir AFAD görevlisi yere düştü
İstanbul Bakırköy'de Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı sırasında bir AFAD görevlisi metrelerce yükseklikten yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü.
BİR ANDA YERE DÜŞTÜ
Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuturken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.