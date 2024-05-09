Yürekler ağza geldi! Deprem tatbikatı sırasında bir AFAD görevlisi yere düştü

Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuturken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.