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Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek

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Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden İsrail ve Hamas arasındaki Gazze için ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi. Mısır medyası, iki tarafa ait heyetlerin de başkent Kahire'den ayrıldığını yazdı. İsrail ordusu ise, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik operasyonların süreceğini duyurdu.

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için dolaylı müzakerelere katılan Hamas ve İsrail heyetlerinin istişare için Kahire'den ayrıldığı, arabulucuların ateşkes çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek

HAMAS VE İSRAİL HEYETLERİ KAHİRE'DEN AYRILDI

Hamas ve İsrail heyetlerinin devam eden anlaşmazlıkları istişare etmek üzere Kahire'den ayrıldıklarına işaret edilen haberde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen dolaylı müzakerelerin yeni turuna ilişkin bilgi verilmedi. Haberde, "Mısır ve diğer arabulucular, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ışığında tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için çabalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

KATLİAMA DEVAM EDECEKLER

Öte yandan İsrail ordusu ise, Gazzelerin son sığınağı olan, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik operasyonların süreceğini duyurdu.

Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek

KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor. İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Kahire Gazze Mısır Hamas Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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