Üye Girişi
Haberler

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof son filmi nedeniyle kırbaç cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alacakaranlık, Demir Ada, Elveda, El Yazmaları Yanmaz ve Dürüstlük Adamı gibi birçok ödüllü filmiyle tanınan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, ülkesinde ulusal güvenlik suçu işlediği gerekçesiyle sekiz yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

İranlı ünlü yönetmen Mohammad Rasoulof, yeni filmi Kutsal İncir Tohumu'nun (The Seed of the Sacred Fig) Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala, İran'da ekiz yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

EuroNews'te yer alan habere göre; para cezasına da çarptırılan yönetmenin mal varlığına el konulacak.

Rasoulof'un avukatı X'te yaptığı açıklamada, mahkemenin Rasoulof'un film ve belgesellerini "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri" olarak bulduğunu söyledi.

CANNES'DAN ÇEKİLMESİ İÇİN VBASKI YAPILIYOR

52 yaşındaki film yapımcısı, yıllardır otoriter rejimin hedefindeydi. Bu cezanın zamanlaması yönetmenin ve Cannes Film Festivali'nin filmi festivalden tamamen çıkarma girişimi olarak görülüyor.

Filmin prömiyeri öncesinde yönetmenin yapım ekibi İran hükümetinin baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Avukatına göre, bazı oyuncular da yetkililerden Rasoulof'a filmi festivalden çekmesi için baskı yapmalarını istediklerini iddia etti.

KUTSAL İNCİR TOHUMU'NUN KONUSU NE?

Kutsal İncir Tohumu, Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde görevli bir yargıcın son yıllarda ülkeyi kasıp kavuran protestoların etkisiyle uğraşmasını ve silahı kaybolunca paranoyaklaşmasını konu alıyor.

İran Bağımsız Sinemacılar Birliği yaptığı açıklamada yönetmene verilen son cezayı eleştirdi.

77. Cannes Film Festivali 14 Mayıs'ta başlayacak ve 25 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İran Sinema Kültür Sanat Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 9 Mayıs Perşembe? #129488 #128148 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kur'an'daki en faziletli sureler hangileri? Hangi sure en önemli? John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! En Sık Görülen Rüyalar ve Anlamları: Bilinçaltının Gizemli Dünyası İnci Taneleri CANLI izle! 9 Mayıs İnci Taneleri 14. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 10 Mayıs Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 10 Mayıs burç yorumları nedir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 11. bölüm TRT 1 HD izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title