Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, ünlü markalara ait ayakkabıları yurda kaçak yollarla getirip satmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan 169 bin 728 adet kaçak ve taklit olduğu değerlendirilen ayakkabıya ise el konuldu.

İstanbul'da, ünlü markalara ait ayakkabıları yurda kaçak yollarla getirip satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Eyüpsultan ilçesinde yapılan baskında piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce ayakkabı ele geçirildi.

EYÜP'TE BİR DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Takip sonrası Eyüpsultan ilçesinde belirlenen bir depoya baskın düzenlendi.

'KAÇAK VE TAKLİT AYAKKABI' OPERASYONU

İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 169 bin 728 adet (84 bin 864 çift) kaçak ve taklit olduğu değerlendirilen ayakkabıya el kondu.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ayakkabılar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Eyüpsultan İstanbul İstanbul Suç Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (3)

Umut Yılmaz:

Millet orjinal alamıyor kaçağını alıyor. Bu hikayede buna yönlenmeniz lazım En köyü ayakkabı olmuş 1500

3
4
yanıtYanıtla
Murat Vatansever:

Bir ülke düşünün. ayakkabısından terayağına kadar herşeyin kaçak ve çakması var! NEden çünkü gelir bitik alım gücü bitik! Millet kaliteye hasret! nerde ucuz ona gitmek zorunda, ucuz neden ucuz diye sorgulayacak bir şansı dahi yok! Yaşam standartlarına bakın! Bu güzelim Ülkenin bu güzelim Halkına bu yaşam standartları reva değildir!!! Sebep olanların bu güne kadar hala yönetimde olmaları dahi yazıktır!!

3
1
yanıtYanıtla
İsmail Çakmur:

okullara gönderilsin ihtiyaç sahiplerine verilsin

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title