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Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu

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Kolpaçino filminin sevilen karakterlerinden Galerici Şahin'i canlandıran Serkan Şengül, 65 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Kilolu haliyle tanınan Şengül, yeni sinema filmi için kilo verdi ve 70 kiloya düştü. Yeni haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" dedi.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yazıp yönettiği "Kolpaçino" filminin her serisinde oynayan Serkan Şengül'ün son hali gündem oldu.

"FİLME 135 KİLO BAŞLADIM 70 KİLO BİTİRDİM"

Kamil Çetnin'in yönettiği "Çingene Kızı Zeguma" adlı sinema filminin galasında Serkan Şengül yeni haliyle görenleri şaşırttı. Tam 65 kilo veren ünlü oyuncu, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" dedi.

İşte Şengül'ün son hali;

Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Bambaşka Biri Serkan Şengül Kolpaçino Magazin Haberler

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Yorumlar (13)

Dfdff Dfdfdg:

bu figüranın haber değeri ne anlamadım

18
61
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Alper Demir:

Başrole giden yol işte.

yanıt17
yanıt4
VATANDAŞ:

Biz seni şişman sevmiştik reis...

71
1
yanıtYanıtla
Mehmet Ünyeli:

bize ne???

21
29
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Eski hâli çok daha iyiymiş.

24
1
yanıtYanıtla
Ensar Tayfur:

Şengül Otomotiv

21
0
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Ensar Tayfur:

keşke birşey yedirip içirmeseydik Özgür bey

15
0
yanıtYanıtla
TT:

135 kilodan 70 e düşmüş, vay beee... Buradan anlıyoruz ki Şafak Sezer çok az para veriyor :)

0
3
yanıtYanıtla
Eriş Ersoy:

İçerisi şampiyonlar ligi gibi galericiler pırlantacılar

3
0
yanıtYanıtla
On:

zayif kimse sana rol vermez aga.

1
0
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