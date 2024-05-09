Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
Kolpaçino filminin sevilen karakterlerinden Galerici Şahin'i canlandıran Serkan Şengül, 65 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Kilolu haliyle tanınan Şengül, yeni sinema filmi için kilo verdi ve 70 kiloya düştü. Yeni haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" dedi.
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yazıp yönettiği "Kolpaçino" filminin her serisinde oynayan Serkan Şengül'ün son hali gündem oldu.
"FİLME 135 KİLO BAŞLADIM 70 KİLO BİTİRDİM"
Kamil Çetnin'in yönettiği "Çingene Kızı Zeguma" adlı sinema filminin galasında Serkan Şengül yeni haliyle görenleri şaşırttı. Tam 65 kilo veren ünlü oyuncu, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" dedi.
İşte Şengül'ün son hali;