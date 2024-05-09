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Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım

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Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen ve son olarak İtalyan takımı Roma'da görev yapan Jose Mourinho, emekli olacağı tarihi açıkladı. Mourinho, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıranve henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

2035 İLE 2040 ARASINDA EMEKLİ OLACAĞIM"

Ocak ayında Roma'dan ayrılan Portekizli teknik adam, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Mourinho; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yaptı. 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;

x3 Premier Lig

La Liga

x2 Serie A

X2 Portekiz Ligi

x2 Şampiyonlar Ligi

x2 UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

FA Cup

x2 Community Shield

x4 İngiltere Lig Kupası

Portekiz Kupası

Portekiz Süper Kupası

İtalya Kupası

İtalya Süper Kupası

Kral Kupası

İspanya Süper Kupası

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Real Madrid Chelsea Porto Roma Spor Haberler

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