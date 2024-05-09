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Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı

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Münevver Karabulut'u öldüren hunharca katleden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. İddiayı belgeyle yayınlayan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez" dedi.

Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge yayınladı.

FETHİ KABİR TALEBİNE RET

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEYEREK RAPOR HAZIRLAYACAKTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası olaylara yeni bir boyut kazandırdı.

Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı

"BU RAPORUN BİLİMSEL PERSPEKTİFİ TARTIŞILIR HALDEDİR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlunun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (12)

JokerAllame:

dedik size kaç gündür paranın alamayacağı bir güç yok

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2
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Said FARUK:

Ailesi bir oyun görüntüsü paylaşmıştı ve orda Gem adında bir oyuncu vardı cem diye okunuyor yani.. birçok şüpheli hareketler .. o kanlı koltuk ... Ne bileyim otopsi görüntüsünde ki adam ceme benzemiyor ozellikle burun yapısı falan :/

53
5
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Mevlüt Duman:

Bu çocuğun öldüğüne inanan Türkiye ekonomisinin iyi olduğuna da inansın.

46
3
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Selim Adanalı:

Bu ülkede adaletin vicdanı da paraya dayalı ahlaki yönü de paraya dayalı. şeffaflıktan uzak bir yargımız var. Ben bu otopsiye inanmıyorum, gerçeği yansıtmıyor

44
2
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Serkan GÜNGÖREN:

YA HERİF ÖLMEDİ

40
1
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Üveys Uyanık:

mezarı actirinda herkes rahatlasın gerçeği öğrensin artik

34
0
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Kagan Toprak:

Ka?, saç , gözü cem'e ait oldugu belli oluyor ....

2
31
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Baba Can:

Bakalim kimler yanacak

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0
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Salih Kandıralı:

Rezan da Bu cinayet sayesinde meşhur olup parayı kırdı.

3
15
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bekir yapici:

gölcük depreminde sahit olmadikmi israilden gelen yardim ekibi önce göcük altinda kalan yahudi asilli Türk vatandaslarini kurtarma derdindeydi, yahudi asilli bir kisi dünyanin neresinde yasarsa yasasin israil konsolosluguna bas vurdugu takdirde güvenlik sorusturmasi neticesinde israil vatandasi kabul edilir, ve israil öyle veya böyle basi dertte olan vatandasini o ülkede satin aldigi kisilerin is birliginle ucurur nokta.

13
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