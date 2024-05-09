Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan futbolcuları Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde, Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcuların sezonun geri kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig devi Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal için yapılan açıkalamda, "Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır. MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
SEZONU KAPATTILAR
Yıldız futbolcuların, son 3 haftasına girdiğimiz Trendyol Süper Lig'de bu sezonun geri kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.