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Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam

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Türkiye'deki milyonlarca emekli, temmuzda yapılacak maaş zammına odaklandı. Yapılan hesaplamalara göre işçi ve çiftçi emeklisine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

Geçim mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşan milyonlarca emeklinin gündeminde temmuz ayında yapılacak maaş zamları yer alıyor. Hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 25.4 çıkacağını ortaya koyuyor. Böylelikle en düşük emekli aylığına temmuzda en az yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor.

KAYIP TELAFİ EDİLECEK

Merkez Bankası'nın anketine göre ilk dört ayda yüzde 18.72 olan enflasyon, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamlara yakın olması halinde, haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4'e ulaşması bekleniyor. Temmuzda memur ve emeklilere, gerçekleşen enflasyon hesaba alınarak zam yapılacağı için bu kesimin kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edeceği belirtiliyor.

Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam

YÜZDE 25 ORANINDA ZAM BEKLENİYOR

Enflasyonun bu beklenti doğrultusunda gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 9.17 oranında enflasyon farkı, yüzde 10 oranında da toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 20.1 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25.4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda işçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya kadar düşecek. Kök aylık hesabı nedeniyle de milyonlarca emekli sıfır zamla karşılaşabilir.

Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam

ASGARİ ÜCRET EN AZ 21 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI

Enflasyon beklentilerine göre 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücü haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az 21 bin 320 liraya çıkarılması gerekiyor. Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan, açlıkla karşı karşıya kalacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Zam Çiftçilik Finans Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Yasin Korkmaz:

10 bin TL maaşı vekillerimiz e bağışlamak istiyoruz. Biz emekliler sıkıntılara alışığız. Kaç gün ömrümüz kalmışki varsın vekiller mutlu olsun

130
5
yanıtYanıtla
Ayhan Altun:

Emekli maaşı en düşük 15 bin olmali geçim sıkıntısı var, ev kirası çok yüksek

62
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yanıtYanıtla
Sezgin Sezgin:

15 bin ocakta bile kurtarmazdı

yanıt44
yanıt2
Abdülkadir selek:

İlginç %25zam al , maaş yine 10 bin ı geçmesin.

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2
yanıtYanıtla
Osman Öner:

Cumhurbaşkanı destek istedi, cumhurbaşkanlığına gönderelim, onun daha fazla ihtiyacı var herhalde

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5
yanıtYanıtla
Dursun ÖZÇATAL:

Bu haber doğruysa artık diyecek Laf bulamıyorum,

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Yilmaz Sell:

Emeklinin maaşı en az 29 bin olmalı minimum 29 bin olmadığı sürece iktidar barajı bile aşamayabilir hala ders almadıysa iktidar biz 10 bine razıyız bir babayiğitte gelir 50 bin eder bu hikayede böylece biter. Banka promosyonları bayram hediyeleri kredilerle bu kadar emekliyle dalga geçildi emeklide iktidardan vaz geçte ise orada ne oturuyorsunuz düşmek üzeresiniz şu gün olmuş emeklinin atar damarı patlamış ölüyor emektar tampon yapamayan iktidar utansın oyumuz muhalefete??

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Ahmet Nuray:

Tm askeri ücret 21 bin olmassa açlıkla karşı karşıya kalır .peki askeri ücretin altında maaş aliyor.emekliler onlar insan degilmi .onlar neyle karşı karşıya..tüm emeklilere enflasyon ve refah zammı yapılması lazim.p

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Sezgin Sezgin:

Hani seçimden. önce emekliye Temmuzda gereken yapılacak diyorlardı, yüzde 25 mi gereken dedikleri zam...dilenci zammı bu yüzde 25..

5
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Nazlı Yiğit:

Mesele zam değil bu artışların önüne geçilmeli yoksa 30 binde olsa değişen bir şey olmaz marketler her gün fiyat değiştiriyor

1
0
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